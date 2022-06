Oostenrijkse fans bouwen feestje in donker Ernst Happelstadion

Om 20.00 uur vielen de lichten van het Ernst Happelstadion in Wenen uit, terwijl de spelers net wilden gaan beginnen aan de warming-up. Het duurde daarna lange tijd voor de lichten het weer deden. Pas om 21.30 uur was dit het geval, waardoor er in ieder geval nog wel afgetrapt kan worden.



Terwijl de spelers zich in de catacomben en kleedkamer een beetje warm probeerden te houden, vermaakten de supporters in het Ernst Happelstadion zich uitstekend. Eerst zwaaiden ze lange tijd met de lichtjes op hun mobiele telefoons, maar de muziek deed het gelukkig wel en dat wilden ze in Wenen weten ook. Er werd harde muziek gedraaid en zelfs op klassieke muziek dansten de fans vrolijk mee.