Opa van Max Verstappen overleden

1,82 seconden Verstappen verbreekt eigen record van snelste pitstop ooit

18:06 Max Verstappen heeft tijdens zijn triomftocht in de Grote Prijs van Brazilië de snelste pitstop ooit gemaakt in de Formule 1. Zijn eerste bandenwissel tijdens de race op circuit Interlagos van São Paulo ging in welgeteld 1,82 seconde.