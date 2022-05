Opbrengst shirt Diego Maradona veel hoger dan tricot van Babe Ruth

In de WK-wedstrijd scoorde Maradona twee beroemde doelpunten. De eerste was de zogeheten ‘hand van God’, waarbij de Argentijn de bal in de goal sloeg. Daarna soleerde Maradona vanaf de middenlijn naar de goal en schoot hij zijn tweede goal binnen.

De familie van de Argentijnse voetballer zei begin april dat het bewuste shirt in handen is van iemand anders dan Hodge. Het geveilde shirt zou het shirt zijn dat Maradona droeg in de eerste helft van de wedstrijd, hij scoorde de doelpunten in de tweede helft. Sotheby’s zegt dat er uitgebreid onderzoek is gedaan en dat is vastgesteld dat Maradona het geveilde shirt droeg in de tweede helft.