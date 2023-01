Operatie Nick Kyrgios geslaagd: ‘Focus gaat nu op Indian Wells’

Nick Kyrgios heeft met succes een knieoperatie ondergaan, nadat twee weken geleden een bloedprop uit zijn knie was verwijderd. Volgens de manager van de Australische tennisser was de ingreep een ‘groot succes’. Kyrgios hoopt zijn rentree te maken tijdens het prestigieuze toernooi van Indian Wells.

Kyrgios liep een gescheurde laterale meniscus in zijn linkerknie op, waardoor een cyste in het kraakbeen was ontstaan. Nu de operatie naar wens is verlopen, zouden zijn knieproblemen verleden tijd moeten zijn. Het plan is dat de huidige nummer 19 van de wereld over een aantal weken alweer op de baan staat.

,,De operatie was een groot succes’’, vertelde manager Daniel Horsfall aan The Age, een krant uit Melbourne. ,,We hadden niet blijer kunnen zijn met het resultaat. Nu gaan we er alles aan doen om snel te herstellen en ons te richten op een terugkeer in Indian Wells.’’ Het toernooi in Californië gaat op 6 maart van start.

Kyrgios niet in actie tijdens Australian Open

Kyrgios gold als een van de outsiders voor het winnen van de Australian Open, maar hij moest zich vanwege zijn blessure al voor de start van het toernooi noodgedwongen terugtrekken. In Melbourne speelde hij nog wel een trainingswedstrijd, maar daarna besloot de 27-jarige Australiër het grandslamtoernooi in eigen land over te slaan en te kiezen voor een operatie.

