Ophef op Roland Garros: gefrustreerde speelster gooit racket weg en raakt kind ‘in gezicht’

met videoEen bizar voorval op Roland Garros gisteren. In haar partij tegen de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA 31) raakte de Roemeense Irina-Camelia Begu (WTA 63) een kindje nadat ze gefrustreerd haar racket had weggegooid.

Begu kreeg daarvoor geen straf, alleen een waarschuwing. Tot woede van haar opponente, want de Roemeense won uiteindelijk nog. Op de persconferentie reageerde Begu op het incident. ,,Ik wil me verontschuldigen. Ik voel me er echt slecht over.”

Het werd een nagelbijter, het duel tussen Alexandrova en Begu. De Russin won de eerste set na een tiebreak, maar de Roemeense zette nadien orde op zaken en de beslissing moest zo vallen in set 3. Daarin kwam Begu 2-0 achter en het nummer 63 van de wereldranglijst raakte gefrustreerd. Ze gooide haar racket weg en via de grond vloog die richting het publiek. Op bovenstaande beelden is het niet duidelijk te zien, maar volgens de BBC werd een kindje ongelukkig in z'n gezicht geraakt. Foto’s tonen dat het jongetje flink van slag was.

De umpire besloot Begu een waarschuwing te geven, maar daar was haar opponente niet mee opgezet. ,,Dergelijke zaken zouden niet mogen gebeuren”, schrijft Alexandrova op Instagram. ,,Ik hoop dat de regels na vandaag aangepast worden, om de veiligheid van iedereen te garanderen. Wij zijn verantwoordelijk voor onze rackets.”

Heel wat volgers waren het ook eens met de Russin. Meerdere mensen maken de vergelijking met Novak Djokovic, die in 2020 de US Open moest verlaten nadat hij gefrustreerd een bal had weggemept en daarbij een lijnrechter had geraakt.

Begu, die de wedstrijd uiteindelijk nog won, gaf ook toe dat ze geluk had dat ze niet zwaarder gestraft werd. ,,Het was een moeilijk en gênant moment voor mij en ik zal er ook niet te veel over zeggen", sprak ze achteraf. ,,Ik wil me gewoon excuseren. Ik heb in mijn hele carrière nog nooit zoiets gedaan en denk dat het vooral ongelukkig was. Natuurlijk was het niet de bedoeling dat het racket in het publiek belandde. Maar dat gebeurde wel en daarom wil ik me oprecht excuseren.”

Na de wedstrijd ging Begu nog even poolshoogte nemen bij het jongetje en zijn ouders. Het kindje bleek weer gekalmeerd en de Roemeense ging nog met hem op de foto.

Volledig scherm Begu gooide gefrustreerd haar racket weg. © Eurosport