Opvallende stap van Lewis Hamilton legt aantrekkingskracht van Chelsea bloot

Podcast | De haat voor de Muur van Annemiek van Vleuten en de vooruit­blik op Luik

Direct na de Waalse Pijl, met de bekende finale op de Muur van Hoei, praten Thijs Zonneveld, Michiel Elijzen en Hidde van Warmerdam over de vrouwenkoers en over de mannenkoers. Elijzen stelt een andere finale voor: ,,Leg de finish 5 of 6 kilometer later.”

20 april