Oranje-captain Tamaëla baalt van besluit Rus en Hartono: ‘Of ik nu zelf ga spelen? Hou op’

Oranje strijdt zodoende volgende week in Antalya met een gedevalueerd team om promotie naar de play-offs van de wereldgroep. Arantxa Rus is er niet bij in de Turkse badplaats en ook Arianne Hartono ontbreekt. Beiden spelen liever toernooien om punten voor de wereldranglijst te verzamelen.

,,Ik vind heel erg jammer, want met Arantxa als eerste vrouw, op gravel, zijn we een sterker team”, zei Tamaëla. ,,Maar ik begrijp ook haar keuze, want door haar thuissituatie heeft ze begin dit jaar een aantal weken niet kunnen spelen. Ze is wat afgezakt en wil weer richting de top 100.”

Rus is momenteel de nummer 108 van de wereld. Ze hoopt de komende weken voldoende punten bij elkaar te slaan om in de zomer toegelaten te worden tot Roland Garros en Wimbledon. Achter haar is Lesley Pattinama-Kerkhove de Nederlandse nummer twee en zij heeft zich wel beschikbaar gesteld. Dat geldt niet voor Hartono en Eva Vedder, de nummers drie en vier in het enkelspel.

Voorkeur

,,Arianne gaf de voorkeur aan het spelen van hardcourttoernooien in Azië en ook Eva wilde niet spelen. Ik vind het echt heel jammer dat steeds vaker de individuele carrières boven zo’n week worden verkozen. Toen ik zelf nog speelde, wilde ik altijd heel graag voor Nederland spelen. Dat vond ik altijd heel erg bijzonder, of het nou in Antalya was of thuis tegen Spanje. Of ik nu mijn rackets weer meeneem? Nee, hou op, alsjeblieft niet. Ik moet er niet aan denken. Ik speel nog wel, maar alleen recreatief.”

Tamaëla riep daardoor naast Pattinama-Kerkhove, Suzan Lamens, Lexie Stevens en de dubbelspecialisten Demi Schuurs en Bibiane Schoofs op. De afgelopen jaren door blessures geplaagde Schoofs werd in 2019 voor het laatst opgeroepen voor Oranje. Tamaëla: ,,Ik ben heel blij dat zij wel de waarde inzien van het spelen voor hun land, en die eer voelen.”

Het Billie Jean King Cup-team vertrekt vrijdag naar Turkije. Het is de vraag of assistent-coach Kiki Bertens en Schuurs dan ook op het vliegtuig stappen. Bertens ontbrak donderdag op de trainingen wegens buikgriep, Schuurs had te maken met familie-omstandigheden.

De tennissters strijden met tien andere landen om drie plekken in de play-offs voor de wereldgroep. De andere deelnemende landen in Turkije zijn Bulgarije, Kroatië, Denemarken, Egypte, Hongarije, Letland, Noorwegen, Servië, Zweden en Turkije. De loting wordt zondag verricht. De elf landen worden over twee poules verdeeld. De groepswinnaars plaatsen zich voor de play-offs, net als de winnaar van het treffen tussen de nummers twee.

