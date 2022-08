Oranje-fans lopen niet warm voor Qatar, maar al wel bijna 2,5 miljoen kaarten verkocht voor WK

FIA keurt nieuwe motorre­gels Formule 1 goed: Max Verstappen vanaf 2026 met Por­sche-mo­tor?

Het nieuwe motorreglement waar de Formule 1-teams vanaf 2026 mee te maken hebben, is goedgekeurd door de internationale autosportfederatie FIA. Dat betekent dat de teams nu duidelijkheid hebben over de regels die over vier jaar ingaan.

17 augustus