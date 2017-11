Oranje Leeuwinnen proberen Nijmeegse gras uit in stromende regen

LIVE De Graafschap jaagt met zelfde opstelling op drie punten in Den Bosch

19:31 DEN BOSCH - De Graafschap staat vanavond om 20.00 uur in Den Bosch op de mat. De opstelling is dezelfde als die tijdens de wedstrijd tegen FC Eindhoven. Trainer Henk de Jong ziet, na een 4-0 overwinning in de Brabantse stad, geen reden voor wijzigingen.