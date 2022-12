Oranje-topscorer Vivianne Miedema in tranen na aftocht met brancard in Champions League-duel Arsenal

Vivianne Miedema heeft naar het zich laat aanzien een ernstige beenblessure opgelopen tijdens het duel van haar club Arsenal met Olympique Lyon in de Champions League. De spits moest tegen het einde van de eerste helft per brancard van het veld af in Londen.

De topscorer van de Leeuwinnen met 94 goals in 112 interlands was in tranen en het publiek op de tribunes werd er stil van. Haar been was volledig ingepakt toen ze in de catacomben verdween, meldt de BBC. Het is nog onduidelijk wat haar blessure precies is. Het leek erop dat ze haar knie forceerde nadat ze verkeerd landde op haar been na een mislukte actie om de bal te veroveren bij Lyon-middenvelder Damaris Egurrola, haar ploeggenote bij de Oranje Leeuwinnen.

Bondscoach Andries Jonker zal hopen dat het met de ernst meevalt. Miedema is een belangrijke speelster voor Oranje, dat over zeven maanden meedoet op het WK in Nieuw-Zeeland en Australië.

Een lange absentie van Miedema zou een tweede dreun in korte tijd zijn voor Arsenal. Vorige maand liep Beth Mead, de vriendin van Miedema, een gescheurde voorste kruisband op. Ze zit maandenlang in de lappenmand. het is zelfs de vraag of de aanvalster, een belangrijke pion van Sarina Wiegman bij Engeland, het WK in juli haalt.



Mead maakte 29 doelpunten in 50 optredens voor Engeland, waarmee zij afgelopen zomer Europees kampioen werd. Mead eindigde ook als tweede achter de Spaanse Alexia Putellas bij de Gouden Bal-verkiezing voor vrouwen. Putellas miste het EK door een zware knieblessure.

Arsenal stond bij rust met 1-0 achter door een eigen goal van Frida Maanum. In de tweede helft slaagde de Londense club er niet in die achterstand ongedaan te maken. De Londense club wist zich ondanks de nederlaag te kwalificeren voor de kwartfinales. Bij Lyon speelden twee internationals van Oranje mee: Damaris Egurrola en Daniëlle van de Donk. Van de Donk werd in de rust gewisseld.

Vivianne Miedema.

Lineth Beerensteyn droeg met een doelpunt bij aan de 5-0-zege van haar club Juventus op FC Zürich in de groepsfase van de Champions League. Uitblinker bij de Italiaanse ploeg was Cristiana Girelli die liefst vier treffers voor haar rekening nam. Oranje-international Beerensteyn, die vorige maand in de thuiswedstrijd tegen Arsenal (1-1) ook al had gescoord, maakte in de 25e minuut de tweede Italiaanse treffer. Bij rust stond het 3-0. Twee doelpunten van Girelli werden gemaakt vanaf de strafschopstip.

Lineth Beerensteyn