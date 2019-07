Oranje won alleen in jaren 90 van ‘Team USA’

Op 28 mei 1991 waren de Nederlandse voetbalsters op Sportpark Blankensteijn in Vianen met 4-3 te sterk voor ‘Team USA’, dat enkele maanden later het eerste WK in China zou winnen. Vijf jaar later, op 18 april 1996, won Oranje in San Diego met 3-1 van de VS dankzij een hattrick van invalster Daniëlle Korbmacher. Sarina Wiegman, de huidige bondscoach, stond toen in de basis. Twee dagen later oefenden beide landen weer tegen elkaar, toen werd het 6-0 voor de Amerikanen.