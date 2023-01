Orion komt net tekort tegen Griekse kampioen Panathinaikos

LIVE buiten­lands voetbal | Valencia direct na rust naast Real Madrid, Messi houdt zich rustig bij leidend PSG

Ook vanavond wordt er weer gevoetbald op de internationale velden. In Frankrijk wordt een complete speelronde in de Ligue 1 afgewerkt, de twee laatste kwartfinales van de Carabao Cup staan op het programma en Real Madrid en Valencia treffen elkaar in het kader van de Supercopa in Saoedi-Arabië.

21:30