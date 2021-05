Osaka trekt zich met excuses terug uit Roland Garros: ‘Ik heb een serieus probleem met depressies’

Door Rik Spekenbrink



Naomi Osaka, even succesvol op de baan als daarbuiten, kampt sinds de US Open van 2018 met langere perioden van depressie, schrijft ze op sociale media. Dat was het eerste grand slam-toernooi dat ze won, maar het was Serena Williams die in de finale met tirades tegen de scheidsrechter de aandacht trok. Daarna won Osaka nog drie majors, waaronder de twee meest recente. Maar ze is daar niet per se een gelukkiger mens van geworden, is de boodschap die ze vanavond afgeeft.

En ook al geeft ze aan dat de tennispers altijd aardig voor haar is geweest, spelen de verplichte persconferenties na elke partij daarbij wel een rol. Osaka: ,,Ik krijg altijd enorme angstaanvallen voordat ik met de wereldpers moet spreken. Ik ben van nature geen publieke spreker en word daar erg nerveus van. In Parijs voelde ik me al kwetsbaar, ik dacht daarom dat het beter was mezelf te beschermen.”

Timing

Ze geeft aan dat de timing van haar statement, vorige week woensdag, niet ideaal was. En dat haar boodschap duidelijker had kunnen zijn. Behalve excuses aan Roland Garros zegt ze ook sorry tegen de ‘coole’ journalisten die ze pijn heeft gedaan. ,,Ik wil geen afleiding zijn. Ik had dit nooit verwacht of bedoeld. Voor het toernooi, de andere spelers en mijn gezondheid is het beter als ik me terugtrek.”

Roland Garros kwam juist zondag met een ferm statement tegen Osaka, nadat die na haar gewonnen eersterondepartij inderdaad haar mediaverplichtingen had overgeslagen. De organisatie gaf aan vergeefs te hebben geprobeerd in contact te komen met de speelster en haar hulp te hebben aangeboden voor eventuele mentale problemen. Maar ook dat de regels rondom mediaverplichtingen gelden voor alle tennissers, ongeacht hun status of prestaties. Behalve een diskwalificatie uit het toernooi dreigde Roland Garros ook met een onderzoek, dat zou kunnen leiden tot uitsluitingen op de andere drie grand slams, met wie samen werd opgetrokken.



,,Ik neem nu even wat tijd”, schrijft Osaka. ,,Als de tijd rijp is, wil ik graag met de Tour in discussie om te kijken of we dingen beter kunnen maken voor de spelers, pers en fans. Want ik vind de regels voor een deel gedateerd.”

Volledig scherm © REUTERS

