Oscar Riesebeek uit Tiel moet Vuelta in eigen land missen na val tijdens training

Riesebeek liep bij zijn val een gebroken duim op aan zijn rechterhand, terwijl zijn ringvinger is ontwricht. Hij ondergaat volgende week een operatie in het ziekenhuis van het Belgische Herentals, zo meldt zijn ploeg. Alpecin-Deceuninck zegt nog niet te weten of het een vervanger aan de ploeg toevoegt.