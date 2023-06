Oud-Ajacied Viktor Fischer (29) zet door slepende blessure punt achter loopbaan

Voor Fischer komt er een triest einde aan een loopbaan die nog zo glansrijk begon. Hij verkaste als tiener van FC Midtjylland naar Ajax en werd gezien als supertalent. Hij debuteerde in in augustus 2012 in de hoofdmacht en kwam nog voor zijn achttiende verjaardag tot tien doelpunten voor Ajax. Dat deed alleen Nwankwo Kanu (twaalf doelpunten) beter. Een ster voor de internationale top eek geboren, maar daarna kwam bij Fischer de klad erin.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Mede door blessureleed kon hij zijn belofte in Amsterdam nooit volledig inlossen. Fischer kwam in 111 wedstrijden voor Ajax tot 33 doelpunten, maar vertrok in 2016 door de achterdeur naar het Engelse Middlesbrough. In de Premier League kon de Deen niet overtuigen, waarna hij in de jaren erna nog voor Mainz 05, FC Kopenhagen, Royal Antwerp en AIK speelde. Ook in die jaren kampte Fischer veelvuldig met fysieke ongemakken, wat hem uiteindelijk heeft opgebroken.