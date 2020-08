Oud-captain Russisch elftal slaat arbiter naar de grond

Vuelta naar Utrecht: lukt het niet in 2022, dan doen we het toch gewoon een jaar later?

16:22 Als het aan Utrecht ligt, gaat de uitgestelde Ronde van Spanje in 2022 gewoon hier van start. Maar of dat over twee jaar ook echt lukt is nog allerminst zeker. Een Hollandse Vuelta die in 2023 in Utrecht begint is óók een optie.