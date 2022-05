Oud-doelman Sander Westerveld ooggetuige van chaos in Parijs: ‘Waardeloze organisatie’

met video Ferrari's heersen tijdens tweede vrije training in Monaco, vierde tijd voor Max Verstappen

Max Verstappen is in de tweede vrije training van de Grand Prix van Monaco niet verder gekomen dan een vierde tijd. Charles Leclerc liet net als in de eerste training eerder vanmiddag de snelste tijd klokken. De Monegask van Ferrari was bijna een halve seconde sneller dan zijn Nederlandse rivaal.

27 mei