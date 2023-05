Oud-NEC’er zet Forest op voorsprong tegen Arsenal

Transfer­Talk | Ten Hag wil spits en middenvel­der, Barça denkt aan Bay­ern-spe­ler, Re­al-trai­ner Ancelotti schept duidelijk­heid

Over een maandje opent de internationale transferwindow weer. Dat betekent weer een zomer lang potentiële transfers, geruchten en done deals, maar nu al vliegen de berichten je om de oren. Welke spelers worden gekocht of verkocht? Volg de laatste ontwikkelingen in onze rubriek TransferTalk.