Oud-speler van Heerenveen veroordeeld tot 5 jaar gevangenis

Djokovic slaat Servië naar halve finales ATP Cup

7:11 Novak Djokovic heeft de Servische tennissers naar de halve finales van de ATP Cup geleid. De nummer 2 van de wereld besliste het duel met Canada in de kwartfinales door Denis Shapovalov in een spannende driesetter te verslaan: 4-6 6-1 7-6 (4). Servië neemt het zaterdag in de halve finales van het nieuwe landentoernooi op tegen Rusland, dat een dag eerder in Sydney al afrekende met Argentinië (3-0).