Oud-toptennisster waarschuwt met schokkende jeugdfoto’s tegen huiselijk geweld: ‘Niet alle vrouwen overleven het’

Op Instagram schrijft ze: ,,Ik was boos en verdrietig. Tientallen miljoenen vrouwen ter wereld maken nog veel ergere dingen mee dan ikzelf heb doorstaan. Ik heb het overleefd, maar dat doen niet alle meisjes of vrouwen. Alleen al in Australië wordt elke week één vrouw gedood door huiselijk geweld. Hoe meer we het probleem doodzwijgen, hoe meer meisjes en vrouwen we in de steek laten. Aan alle slachtoffers: weet dat je ongelooflijk sterk en moedig bent. Niets is jouw schuld.”