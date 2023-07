Oud-voorzitter Juventus in fraudezaak voor zestien maanden geschorst

Na vader Khalilou kampt ook zoon Noah Fadiga met hartproble­men: ex-speler Heracles moet weg bij Brest

Noah Fadiga, voormalig speler van Heracles, zit zonder club nadat bij hem onregelmatigheden waren ontdekt in zijn hartslag. Dat was voor het Franse Stade Brest reden de voetballicentie van de 23-jarige verdediger in te trekken. Ook zijn vader Khalilou, oud-speler van onder meer Club Brugge, kampte in zijn loopbaan met hartproblemen.