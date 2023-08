Overtuigende comeback van Caroline Wozniacki na 3,5 jaar afwezigheid: ‘Dit voelt geweldig’

Caroline Wozniacki heeft een succesvolle rentree gemaakt in het proftennis. De 33-jarige Deense won in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Montreal van de Australische Kimberly Birrell: 6-2 6-2.

Wozniacki, voormalig nummer 1 van de wereld, kondigde eind juni na een afwezigheid van bijna drieënhalf jaar aan terug te keren in het wedstrijdtennis. Ze wil dit jaar al meedoen aan de US Open en wil ook op de Olympische Spelen van Parijs in 2024 staan.

De Deense nam afscheid na de Australian Open van 2020, het grandslamtoernooi dat ze in 2018 won. Ze stond tussen oktober 2010 en februari 2018 bij elkaar 71 weken op de eerste plaats van de wereldranglijst en won in totaal dertig toernooien. Bij haar afscheid destijds sprak Wozniacki over haar wens om een gezin te stichten met echtgenoot David Lee. Ze is inmiddels moeder van twee kinderen.

Wozniacki verloor haar eerste game, maar herstelde dat meteen weer. Ze won in de eerste set nog drie keer de servicegame van de Australische nummer 115 van de wereld. De 25-jarige Birrell verloor in de tweede set op 3-2 haar opslagbeurt en daarna won de Deense ook de volgende twee games.

Volledig scherm Caroline Wozniacki. © Getty Images via AFP

Na 97 minuten kon Wozniacki haar handen in de lucht steken. ,,Wat een heerlijke plek om mijn rentree te maken. Ik hou ervan hier in Montreal te spelen”, zei ze. In de tweede ronde neemt ze het op tegen de winnaar van de partij tussen de als negende geplaatste Marketa Vondrousova uit Tsjechië en Mayar Sherif uit Egypte.

,,Het voelt geweldig. Het is mijn eerste partij in meer dan drie jaar. Ik was zeker een beetje stroef”, zei Wozniacki, die haar eerste wedstrijd als moeder won. ,,Dat is best gek. Ik keek net hoe laat het is. Mijn kinderen slapen nu. Dat is heerlijk. Dus ik zie ze zo nadat ik verzorgd ben en wat heb gegeten. Dat is het mooie van vroeg spelen. Ik heb nog de hele middag met ze.”

Bekijk hieronder onze tennisvideo's