‘Parasiet’ Bale haalt uit naar Spaanse journalisten na heldenrol voor Wales: ‘Ze moeten zich schamen’

SamenvattingGareth Bale heeft tijdens en na zijn heldenrol voor Wales tegen Oostenrijk (2-1 winst) uitgehaald naar bepaalde fans en journalisten in Spanje. ,,Het is walgelijk en ze moeten zich schamen", zei Bale, die afgelopen week in Marca werd afgebeeld als parasiet.

Bale liet gisteravond in zijn geboortestad Cardiff zien dat een gebrek aan speeltijd en ritme voor hem geen probleem is. De 32-jarige linkspoot schitterde in de play-off tegen Oostenrijk met een prachtige vrije trap en daarna nog een goal. Wales neemt het na de 2-1 overwinning in de finale van de play-offs, ook dan in Cardiff, op tegen Schotland of Oekraïne. Die wedstrijd wordt niet dinsdag gespeeld, maar is door de UEFA vanwege de oorlog in Oekraïne verschoven naar juni.

Lees ook Play Bale helpt Wales met twee goals naar finale WK-playoffs

Bale stond na afloop samen met Aaron Ramsey voor de camera, toen hem werd gevraagd of hij met zijn uitstekende optreden voor Wales een boodschap stuurde naar zijn vele criticasters in Madrid. ,,Nee. Ik hoef geen boodschap te sturen, het is zonde van mijn tijd.

Het is walgelijk wat ze doen en ze moeten zich schamen", zei Bale, die daarmee doelde op de verhalen in de Spaanse sportkranten AS en Marca. Daarin is Bale al jaren het mikpunt van kritiek, hoewel hij al veertien prijzen (waaronder vier keer de Champions League) won met de club. Na zijn mooie vrije trap riep Bale zelfs ‘suck that’ in de camera, waarschijnlijk bedoeld voor sommige kijkers in Spanje.

Bekijk hier de samenvatting van Wales - Oostenrijk (2-1)

Na de 0-4 nederlaag tegen FC Barcelona van zondagavond, waarin Bale niet eens op de bank zat, haalde Marca-journalist Manuel Julia Dorado hard uit naar de Welshman. Hij schreef een uitgebreid verhaal waarin Bale werd beschreven en afgebeeld als parasiet, iemand die Real Madrid ‘leeg zou zuigen’ met zijn salaris van 718.000 euro per week.

Volledig scherm De afbeelding van Gareth Bale in de Spaanse sportkrant Marca. © Marca ,,De Bale-parasiet kwam uit het koude en regenachtige Groot-Brittannië. Hij vestigde zich in Spanje, bij Real Madrid, waar hij, gemaskerd, eerst ijver en liefde voor de club toonde, maar toen bracht zijn ware aard hem ertoe om bloed te zuigen zonder alles te geven. Hij zuigt niet alleen bloed, maar ook heel veel euro's uit de club. In tegenstelling tot anderen in zijn soort, zoals de vlo, de luis of de wandluis, veroorzaakt de Bale-parasiet geen jeuk of ziektes bij zijn gastheer, maar na het zuigen lacht hij en maakt hij er grappen over, waarbij hij een schertsende minachting voor zijn werkgever toont. De club waarvan hij leeft. Hij lacht en applaudisseert, als een soort vernederende ceremonie, die gelukkig een houdbaarheidsdatum heeft, zoals alle tegenslagen in het leven.”

Bale maakte in de zomer van 2013 voor 101 miljoen euro de overstap van Tottenham Hotspur naar Real Madrid. Bij de Spaanse topclub staat hij nu op 106 goals en 67 assists in 256 wedstrijden. Vorig seizoen was Bale, zonder al te veel succes, even terug bij Tottenham Hotspur. Afgelopen zomer keerde hij terug naar Real Madrid, waar zijn contract aan het einde van dit seizoen afloopt. Bale speelde dit seizoen pas 267 minuten voor Real Madrid, waarvan 77 in dit kalenderjaar.

Bale staat nu op 38 goals in 101 interlands voor Wales, waarmee hij al uitkwam op het EK 2016 (tot halve finales tegen Portugal)in Frankrijk en EK 2020 (tot achtste finales tegen Denemarken) van afgelopen zomer. Wales deed tot op heden alleen in 1958 mee aan het WK.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © AFP