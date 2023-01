Paris Saint-Germain geeft na rode kaart Verratti punten nog weg tegen Stade Reims

Paris Saint-Germain had twee van de laatste drie competitieduels verloren en had het ook tegen Stade de Reims lastig. De bezoekers, die speelden met de Nederlander Azor Matusiwa in de basis, hadden in de eerste helft een aantal kansen om de score te openen.

Het doelpunt viel vijf minuten na rust aan de andere kant. Neymar kreeg de bal met een gelukje voor de voeten, waarna hij de keeper in de luren legde, 1-0. Paris Saint-Germain moest even later met tien man verder, nadat de net ingevallen Verratti rood had gezien voor een harde tackle.

Voormalig Heerenveen-spelers Mitchell van Bergen en Arber Zeneli vielen in de slotfase in bij Stade de Reims, maar het was een andere invaller die scoorde. Folarin Balogun besloot een rush met een doeltreffend schot. De 21-jarige spits die van Arsenal wordt gehuurd maakte daarmee al zijn elfde treffer van het seizoen en is daarmee de meest trefzekere jonge speler in de Europese topcompetities dit seizoen.

Volledig scherm Lionel Messi. © REUTERS

30-jarige trainer nog ongeslagen

Het gelijkspel in het Parc des Princes in Parijs is ook een mooie prestatie van William Still, de 30-jarige trainer van Stade de Reims. De Belg met Britse ouders speelde in zijn jeugd veel Football Manager en Championship Manager. Op zijn zeventiende besloot hij al naar Engeland te verhuizen om te gaan studeren om coach te worden. Vanaf zijn negentiende werkte hij al als jeugdtrainer en assistent-trainer bij Preston North End, Lierse SK, Beerschot, Stade de Reims en Standard Luik.

Bij Beerschot kreeg hij begin 2021 al de kans als hoofdtrainer op zijn 28ste. Hij eindigde als negende met de club in de Jupiler Pro League, maar de club uit Antwerpen koos na een halfjaar met Peter Maes toch weer voor een ervaren trainer. Bij Stade de Reims, waar Still in oktober begon, is hij na twaalf wedstrijden nog ongeslagen: zes zeges en zes gelijke spelen. Stade Reims staat nu elfde in Ligue 1, twee punten onder OGC Nice en AS Monaco.

Paris Saint-Germain speelt woensdagavond de uitwedstrijd bij Montpellier. Nummer twee RC Lens speelt in eigen stadion tegen OGC Nice. Op 16 april komt Lens, dat op nieuwjaarsdag met 3-1 won van PSG, nog op bezoek in Parijs.

Volledig scherm Vreugde bij de spelers van Stade Reims. © AFP

