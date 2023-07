Paris Saint-Germain laat veelbesproken Kylian Mbappé thuis voor oefentrip naar Japan

Waterpolo­sters mogen blijven dromen van wereldti­tel: plek in kwartfina­le na overtuigen­de zege

De Nederlandse waterpolosters hebben zich bij het WK in het Japanse Fukuoka geplaatst voor de kwartfinale. In Fukuoka won Nederland donderdag de derde en laatste poulewedstrijd. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis was daarin met 24-8 te sterk voor Israël.