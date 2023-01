Paris Saint-Germain verliest met Lionel Messi en invaller Kylian Mbappé tweede uitduel op rij

25 voetbal­lers gokten op eigen wedstrij­den of competitie, 40 meldingen match­fixing

Zeker 25 spelers uit het Nederlandse betaalde voetbal hebben recent op wedstrijden gegokt waarin ze zelf meespeelden, of op wedstrijden in hun eigen competitie. Ook is er het afgelopen jaar veertig keer melding gedaan van mogelijke matchfixing.

20:27