Pas 19-jarige Nederlander verrast vriend en vijand met toernooizege: ‘Dit is ongelooflijk’

De Schot moest er in de derde ronde aan geloven toen hij in een spannende partij met 6-5 verloor van Jansen. De jonge darter uit Holten won vervolgens van Krzysztof Ratajski (6-5) en Dave Chisnall (7-6). In de finale was Jansen met 8-6 een maatje te groot voor Andrew Gilding uit Engeland.



Jansen, momenteel de nummer 108 van de wereld, is pas enkele maanden professioneel darter. Vorig jaar wist hij een PDC Tour Card te bemachtigen. Met zijn toernooizege in het Engelse Barnsley mag de jonge darter een slordige 15.000 euro op zijn rekening bijschrijven.

,,Ik voel me zo goed, dit is ongelooflijk", zei Jansen na afloop. ,,Het is gek, ik dacht wel wedstrijden te kunnen winnen op de tour, maar om nu al een toernooi te winnen, dat is meer dan ik had verwacht. Ik geniet ervan om met de grote namen van de PDC te spelen en nu heb ik het gevoel dat ik er tussen hoor. Mijn doel dit jaar is plaatsing voor het WK.”

Michael van Gerwen kwam op de Players Championship 9 niet verder dan de kwartfinales, waarin hij verloor van Danny Noppert. De Fries dolf vervolgens in de halve finales het onderspit tegen Gilding. Voor Raymond van Barneveld zat het toernooi er in de vierde ronde op door een nederlaag tegen José de Sousa.



De komende twee dagen worden de Players Championship 10 en 11 afgewerkt in Barnsley. Ook hier zal Jansen uiteraard van de partij zijn.

