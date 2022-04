Pasgeboren zoontje Cristiano Ronaldo overleden: ‘Je bent onze engel’

,,Met het grootste verdriet moeten we mededelen dat ons zoontje is overleden", laat het koppel weten. ,,Dit is de grootste pijn die een ouder kan voelen. Alleen de geboorte van ons meisje geeft ons de kracht om dit moment nog met iets van hoop en geluk te beleven. We willen graag de dokters en zusters bedanken voor al hun hulp en steun. We zijn kapot van dit verlies en vragen om privacy in deze moeilijke tijd. Jongetje, je bent onze engel en we zullen altijd van je houden.”



De 37-jarige stervoetballer van Manchester United had al vier kinderen. Zijn oudste, Cristiano junior, is 11 jaar. In 2017 werd de Portugese topvoetballer via een draagmoeder vader van een tweeling, een meisje en een jongen. Met zijn huidige vriendin Georgina Rodriguez kreeg hij later in dat jaar nog een meisje, waarna het stel in oktober 2021 aankondigde dat er een tweeling op komst was.