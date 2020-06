Passen en meten voor volle stadions: Zwarte doeken weg bij Vitesse

Sporten? Daar kunnen topatleten op dit moment alleen letterlijk van dromen

16:01 Veel sporten liggen nog stil, maar in je dromen kan Tom Dumoulin plots een gastoptreden geven, of zijn de Olympische Spelen helemaal niet uitgesteld. Ieder mens droomt, maar maken sporters in coronatijd nog net iets meer mee in hun slaap? En helpen dromen een sportcarrière?