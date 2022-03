Paul Gascoigne krijgt ervan langs na neerhalen ballenjongen: ‘Iedere ouder zou hem bewusteloos hebben geslagen’

Formule 1-cou­reurs hameren op gesprek over veiligheid na ‘stressvol­le dag als F1-cou­reur’

De raketaanval afgelopen vrijdag op een oliecomplex nabij het circuit van Djedda houdt de gemoederen in de Formule 1 nog steeds bezig. Sky Sports meldt vandaag dat de coureurs de zorgen over hun veiligheid nogmaals kenbaar zullen maken in een gesprek met de leidinggevenden van koningsklasse in de autosport.

