‘Pelé binnen enkele uren uit ziekenhuis ontslagen’

Williams-cou­reur Russell snel in Mercedes op testdag, Schumacher zesde

19:05 George Russell heeft een geslaagde test gemaakt in de Formule 1-bolide van Mercedes op het circuit van Bahrein. De Brit was op de tweede en laatste testdag de snelste. Hij zette de 1.29,029 neer in het laatste uur van de sessie. De Mexicaan Sergio Pérez reed voor Racing Point de tweede tijd: 1.29,095.