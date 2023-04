Pelova verliest met Arsenal topper bij United, Wiegman moet vrezen voor blessure captain Williamson

Williamson viel al vroeg in de wedstrijd uit met een knieblessure. De 26-jarige aanvoerder, die zowel achterin als op het middenveld kan spelen, verkeerde de laatste maanden in absolute topvorm voor Arsenal en de nationale ploeg van Engeland. Hoe serieus de schade aan haar knie is zal de komende dagen duidelijk worden, maar de eerste beelden zagen er zorgwekkend uit. Wiegman weet al dat ze het komende zomer op het WK moet doen zonder Beth Mead. De EK-sensatie van vorig jaar scheurde in november, een paar weken voordat het noodlot ook toesloeg bij haar teamgenote en vriendin Vivianne Miedema, haar voorste kruisband af.

De blessure van Williamson zorgde voor flink wat extra tijd en daar profiteerde Manchester United dankbaar van. Het was spits Alessia Russo, die in januari nog op weg leek naar Arsenal voor een recordbedrag in het vrouwenvoetbal, die in minuut 45+6 de 1-0 maakte voor Manchester United.

Arsenal, waar Oranje-international Victoria Pelova de hele wedstrijd speelde, slaagde er in de tweede helft niet meer in nog gelijk te maken. Door de 1-0 zege in de topper gaat Manchester United nu aan kop met 44 punten na 18 wedstrijden. Chelsea staat tweede met 40 punten na 16 wedstrijden. Arsenal lijkt de titel te kunnen vergeten met 38 punten uit 17 wedstrijden. Volgende maand staan Chelsea en Arsenal nog tegenover elkaar in de voorlaatste speelronde.

Dominique Janssen scoort voor Wolfsburg

Arsenal speelt de komende twee wedstrijden tegen VfL Wolfsburg in de halve finales van de UEFA Women's Champions League. De heenwedstrijd is komende zondag in Wolfsburg, de return op maandag 1 mei in een al bijna uitverkocht Emirates Stadium in Londen.

Wolfsburg kwam vanavond ook in actie en won met 0-3 bij Duisburg. Dominique Janssen opende na een kwartier de score uit een strafschop. In de Frauen-Bundesliga gaat Wolfsburg aan kop met twee punten meer dan Bayern München, dat nog wel een wedstrijd minder gespeeld heeft. Afgelopen zaterdag won Wolfsburg nog met 0-5 bij Bayern in de halve finales van de Duitse beker, ook toen scoorde Janssen uit een strafschop.

De andere halve finale in de Women's Champions League gaat tussen Chelsea en de Spaanse topclub FC Barcelona. De finale is op zaterdag 3 juni in het uitverkochte Philips Stadion in Eindhoven.

Volledig scherm Arsenal-invalster Giovana Queiroz in duel met Hannah Blundell van Manchester United. © REUTERS

