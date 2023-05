Pep Guardiola schrijft tegen Real Madrid geschiedenis, Carlo Ancelotti slikt bittere pil

Bernardo Silva: ‘Dit is bijna ongelooflijk’

Doelpuntenmaker Bernardo Silva sprak van een prachtige avond voor Manchester City, kort nadat de Engelse kampioen titelverdediger Real Madrid (4-0) had uitgeschakeld in de halve finale van de Champions League. Het eerste duel was in 1-1 geëindigd. ,,We wisten dat het moeilijk zou worden tegen deze sterke tegenstander”, aldus de Portugees, die de 1-0 en 2-0 voor zijn rekening nam. ,,Maar met 4-0 winnen van Madrid is bijna ongelooflijk. Het is een geweldig gevoel dat we weer in de finale staan. Hopelijk gaan we deze keer winnen.”