Pérez wint GP van Monaco, Verstappen derde vlak voor teleurstellende Ferrari van Leclerc

Nienke Brinkman wint marathon door Baskische bergen in recordtijd

Nienke Brinkman heeft opnieuw een opzienbarende prestatie geleverd. De 28-jarige Nederlandse zegevierde in de Zegama-Aizkorri, een marathon door de bergen in het Baskenland. Brinkman legde de wedstrijd over 42,195 kilometer met 5472 hoogtemeters af in 4 uur, 16 minuten en 43 seconden, een verbetering van het parcoursrecord met bijna 20 minuten.

14:15