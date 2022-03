Peter Bosz doet met Lyon goede zaken in Porto, Eintracht verrast Betis

Europa LeagueTrainer Peter Bosz heeft met Olympique Lyon een goede uitgangspositie verworven om de kwartfinales van de Europa League te bereiken. Lyon won woensdag op bezoek bij FC Porto met 1-0. De return is volgende week in Lyon.

Het enige doelpunt viel na een uur en werd gemaakt door de Braziliaan Lucas Paquetá. Aanvankelijk werd de treffer afgekeurd omdat Moussa Dembélé buitenspel zou hebben gestaan. De VAR zag dat dat niet zo was en het doelpunt kreeg goedkeuring. Porto dacht in de blessuretijd met een doelpunt de stand gelijk te hebben getrokken, maar maker Chancel Mbemba had buitenspel gestaan.

Bosz was dankbaar dat het voetbal tegenwoordig een VAR kent om beslissingen van de scheidsrechter zo nodig te corrigeren: ,,Ik heb altijd gezegd dat de VAR een goede zaak is. Als de VAR er vandaag niet was geweest was ons doelpunt afgekeurd en hadden we een strafschop tegen gehad.” Paquetá maakte hands, maar de VAR oordeelde dat daarbij geen opzet in het spel was.

Over zijn tegenstander wilde Bosz nog wat kwijt: ,,Porto is een goede ploeg met goede spelers, maar naar mijn mening hebben wij verdiend gewonnen. Natuurlijk hebben we een goede uitgangspositie, maar we zijn pas halverwege.”

Volledig scherm Lucas Paquetá haalt uit voor de winnende goal. © EPA

In het tweede duel uit de Europa League dat woensdag werd afgewerkt versloeg Eintracht Frankfurt in Sevilla thuisclub Real Betis met 2-1. Filip Kostic zette Eintracht al in de 14de minuut op voorsprong. Na een halfuur maakte Nabil Fekir gelijk, maar twee minuten later leidden de Duitsers al weer dankzij een doelpunt van Daichi Kamada. Rafael Borré verzuimde na rust de marge uit te breiden. De Colombiaan miste een strafschop. De van Atalanta gehuurde Sam Lammers kwam Borré in de slotfase nog vervangen.