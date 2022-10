Peter Bosz krijgt kritiek van eigen aanvoerder Alexandre Lacazette: 'Ik begrijp het niet’

Olympique LyonPeter Bosz is er dit weekend niet in geslaagd om de druk op zijn positie te verminderen bij Olympique Lyon. Na nederlagen tegen FC Lorient, AS Monaco, Paris Saint-Germain en Lens werd er met 1-1 gelijkgespeeld tegen Toulouse. Toch houdt de Nederlandse coach hoop, ondanks kritiek van zijn eigen captain, Alexandre Lacazette.

,,Vanavond was maar één ding belangrijk en dat was het resultaat. We hebben niet gewonnen en dus zijn we teleurgesteld", zo sprak Bosz na afloop van het gelijkspel tegen het Nederlands getinte Toulouse. De ploeg van Branco van den Boomen, Stijn Spierings, Thijs Dallinga en ook voormalig AZ-aanvaller Zakaria Aboukhlal (goed voor de assist bij de 1-1) wist met een gelijkspel te voorkomen dat Bosz wat meer lucht zou krijgen in Lyon. Toch raakt Bosz nog niet in paniek.

,,Als je een speler van Olympique Lyon bent, dan speel je voor een grote club en dan is er altijd druk. De fans stonden achter ons, maar de eerste helft was niet goed. Bijna alle clubs maken in een seizoen een moeilijke periode door. De spelers moeten dan hard blijven werken en dat moeten we samen doen. Als je wint, krijg je vanzelf weer vertrouwen dus ja, ik zie nog steeds hoop. Op het moment dat ik geen hoop meer heb, zal ik het de voorzitter vertellen. Maar ik heb langer met deze spelers gewerkt en ze kunnen veel beter.”

Pijnlijk voor Bosz was het feit dat aanvoerder Alexandre Lacazette openlijk een wissel van Bosz bekritiseerde bij Prime Video. De Nederlandse coach haalde in de 68ste minuut aanvaller Moussa Dembélé naar de kant bij een stand van 1-1: ,,Ik ben verrast. We speelden goed met Moussa in de aanval. Maar de coach maakt zijn keuzes en die moeten we respecteren. Als spits begrijp ik niet waarom een spits naar de kant moet als we moeten scoren. Ik houd ervan om met Moussa te spelen.”

Op de persconferentie legde Bosz die wissel nog uit aan de Franse media: ,,Moussa en Corentin (Tolisso, red.) hadden spierblessures en zijn pas sinds deze week weer terug. Daarom speelden ze maar zeventig minuten, want er is nog steeds risico voor ze om geblesseerd te raken. Of er een breuk is er tussen mij en de spelers? Nee. Ik zal er met Alexandre over spreken, niet met jullie", aldus Bosz, die verder ook niet over zijn toekomst wilde spreken. ,,Je vraag het aan de verkeerde. Vraag het aan de personen die hier de beslissingen nemen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.