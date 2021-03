Peter Bosz op straat gezet door Bayer Leverkusen

Bosz werd ondanks de vrije val van Bayer Leverkusen lang gesteund door de clubleiding. De kansloze 3-0 nederlaag bij laagvlieger Hertha BSC zondag kostte hem uiteindelijk toch zijn baan. ,,Gezien de ontwikkeling van het voetbal de afgelopen weken zijn we tot de conclusie gekomen dat de scheiding van Peter Bosz niet meer te vermijden is ”, aldus Rudi Völler in een statement. ,,De 3-0 bij Hertha BSC was helaas kenmerkend, ons team is de laatste tijd steeds weer teruggevallen in hetzelfde patroon.‘’

Völler neemt ‘na een zeer feitelijke en open analyse’ met pijn in zijn hart afscheid van de trainer die hij hoog heeft zitten. ,,Ondanks de nog altijd grote waardering voor Peter Bosz hebben we tot deze breuk besloten.‘’

Bosz had met zijn ploeg acht van de laatste veertien competitiewedstrijden verloren. Vooral de laatste twee nederlagen tegen de nummer 16 (Arminia Bielefeld) en nummer 17 (Hertha BSC, door de zege geklommen naar plaats 14) waren moeilijk te verteren. Dat blijkt nu ook: Bosz is zijn baan kwijt.

De klad erin

Als opvolger van de ontslagen Heiko Herrlich nam Bosz in januari 2019 het roer over in Leverkusen, waarmee hij vierde en vijfde werd. Ook dit seizoen begon hij uitstekend met een ploeg die ondanks het vertrek van sterspelers Kai Havertz en Kevin Volland voor de winterstop lange tijd ongeslagen bleef. Pas op 19 december ging Leverkusen voor het eerst onderuit, nogal onfortuinlijk tegen Bayern München (1-2) dat in de slotfase van de topper genadeloos toesloeg.

Maar na de jaarwisseling kwam de klad erin. Bayer Leverkusen zakte steeds verder weg in de Bundesliga, ging voor schut in de beker tegen een club die op het vierde niveau speelt (Rot Weiss Essen) en liet zich in de Europa League verrassen door Young Boys, dat een ronde later tegen Ajax geen wereldploeg bleek te zijn.

De slechte resultaten zijn Bosz nu dus fataal geworden. Ook zijn assistenten Rob Maas en Hendrie Krüzen zijn op straat gezet. Hannes Wolff neemt de honneurs tot het einde van het seizoen waar. De 39-jarige Duitser, vorig jaar ontslagen bij Racing Genk, komt over van de Duitse voetbalbond waar hij de nationale ploeg onder 18 onder zijn hoede had.

