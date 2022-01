Peter Wright verschalkt Michael Smith in spannende finale en is voor tweede keer wereldkampioen darts

Dit leek het WK darts van Michael Smith te worden, maar in de finale lukte het net niet voor ‘Bully Boy’. Peter Wright bleef koel in het hol van de leeuw en pakte zijn tweede wereldtitel.

Zo overtuigend als Michael Smith en Peter Wright een dag eerder hun halve finales hadden gewonnen, zo stroef ging maandagavond de eindstrijd van start. In de tweede leg van de partij grossierden beiden in gemiste dubbels en pas met zijn 28ste pijl maakte Smith er een eind aan.

Was het de spanning die door de lijven gierde of wind door de hal? Het niveau schoot echter al snel omhoog, de 180-scores volgden elkaar in snel tempo op. Wright pakte de eerste twee sets, Smith de volgende twee.

De Engelsman speelde bovendien een thuiswedstrijd. Het volgepakte Alexandra Palace stond voor het overgrote deel achter Smith, die in de zevende set voor het eerst een break plaatste: 3-4, maar Wright was niet onder de indruk en brak direct terug: 4-4.

Volledig scherm Michael Smith en Peter Wright. © Lawrence Lustig/PDC

Smith keilde de ene na de andere 180 in het bord - hij gooide er uiteindelijk 24 een record in de WK-finale - maar miste voor zijn doen vaak tops (dubbel 20) om een leg uit te gooien, Wright kon scorend aardig bijblijven, zodat de partij lang in evenwicht bleef.

Toen Wright de negende set verzuimde binnen te halen (had hij last van een fluitende Smith-fan tijdens het uitgooien), sloeg Smith nog een keer toe: 4-5. De beslissing? Nee. Opnieuw wist Wright ‘terug te breken’ voor 5-5, om vervolgens in rap tempo de elfde set naar zich toe te trekken: 6-5. Ook de eerste twee legs in de twaalfde set gingen naar de Schot, die er toen nog eentje nodig had voor zijn tweede wereldtitel. In zijn eigen leg faalde hij vervolgens niet: 7-5.

