Phil Taylor: "Ik ben niet meer consistent genoeg"

Het mocht niet zo zijn voor Phil - The Power - Taylor in zijn allerlaatste WK-finale. Hij was heel dicht bij een perfecte ninedarter, maar bleef ver weg van een zeventiende wereldtitel. Rob Cross, de nieuwkomer, sloeg keihard toe: 7-2. Het gevolg van hoge scores gecombineerd met een zeer hoog uitgooipercentage.