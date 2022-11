Pijnlijk record voor Giovanni van Bronckhorst: Rangers slechtste club ooit in Champions League

De formatie van Van Bronckhorst neemt de weinig vleiende titel ‘slechtste CL-club ooit’ over van Dinamo Zagreb. De Kroaten kwamen in het seizoen 2011/2012 - eveneens in een poule met Ajax - tot nul punten en een doelsaldo van -19. Dat kwam toen mede door een 1-7 thuisnederlaag tegen Olympique Lyon, waardoor de Amsterdammers op doelsaldo achter de Fransen eindigden en niet overwinterden in de Champions League.

Van Bronckhorst was vorig seizoen met Rangers nog succesvol in Europa. Hij haalde verrassend de finale van de Europa League, waarin Eintracht Frankfurt na penalty’s te sterk was. Dit seizoen was hij in de voorronde van de Champions League nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van PSV.