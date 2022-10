Pijnlijke maand voor Mark van Bommel: vierde nederlaag in zes duels met Royal Antwerp

Met videoEen vervelende maand zit er bijna op voor Mark van Bommel. Afgelopen maandag was hij in zijn parkeergarage het slachtoffer van een mislukte overval en zijn club Royal Antwerp FC verloor vanavond voor de vierde keer in zes duels in oktober: 1-0 bij Charleroi.

Van Bommel plaatste zich niet voor de poulefase van de Conference League nadat Istanbul Basaksehir in de play-offs te sterk bleek eind augustus, maar in de Jupiler Pro League kende zijn Royal Antwerp een wervelende start. De eerste negen wedstrijden werden allemaal gewonnen, met eind september ook nog een indrukwekkend doelsaldo van 23-6.



Op zondag 2 oktober liep Van Bommel tegen zijn eerste nederlaag aan in de Belgische competitie, toen KV Kortrijk met 2-1 te sterk was. Daarna verloor Antwerp ook de uitwedstrijd bij Standard Luik (3-0) en vorige week de thuiswedstrijd tegen koploper Racing Genk (1-3), met tussendoor voor eigen publiek nog wel overwinningen op Sint-Truiden (2-0) en KV Oostende (3-0).

Vanavond volgde in het Stade du Pays de Charleroi van Royal Charleroi Sporting Club dus al de vierde nederlaag van oktober. Tien minuten voor rust maakte de Algerijnse spits Ahmed Nadhir Benbouali (22) na een mooie aanval over links de beslissende goal al voor Charleroi: 1-0.

Antwerp kreeg daarna nog best wat kansen op de gelijkmaker, maar de vorm en het vertrouwen van de eerste twee maanden van het seizoen zijn inmiddels helemaal weg. Calvin Stengs kreeg nog de twee grootste kansen op de 1-1, beide keren op aangeven van Vincent Janssen. Drie minuten voor rust schoot Stengs tegen Charleroi-keeper Hervé Koffi aan na een fraaie hakbal van Janssen.

Een kwartier na rust was er weer een kans voor Stengs na goede pass van Janssen, maar schoot de van OGC Nice te gehaast met zijn normaal zo verfijnde linkerbeen. Met een overtreding uit frustratie na balverlies pakte Stengs halverwege de tweede helft ook nog een gele kaart na een onhandige schop op het middenveld. Een minuut later werd Stengs direct gewisseld door Van Bommel, die in de 81ste minuut ook Jurgen Ekkelenkamp naar de kant haalde voor Michael Frey.

Janssen tegen de lat in minuut 96

De Zwitserse spits moest samen met Janssen voor gevaar zorgen in de laatste tien minuten, maar Antwerp slaagde daar niet in. In de zes minuten extra tijd kreeg Charleroi zelfs nog twee grote kansen op de 2-0. In de 96ste minuut was Janssen echter toch nog heel dichtbij de 1-1, maar zijn kopbal ging tegen de lat en zijn omhaal in de rebound ging vervolgens naast. Zo kwam Charleroi met de schrik vrij en is er opnieuw frustratie bij Antwerp.

Antwerp staat nu al zeven punten achter op koploper Racing Genk, dat vorige week dus met 1-3 won in Antwerpen en vrijdagavond al met 3-1 te sterk was voor KV Mechelen. Het grote geluk voor Antwerp lijkt inmiddels al dat alle clubs in België na 34 speelrondes de helft van hun punten moeten inleveren, waardoor er in de play-offs wellicht nog iets mogelijk is.

Club Brugge en Royale Union Saint-Gilloise staan inmiddels nog maar een puntje achter op Antwerp, dat voor het WK nog twee toppers voor de boeg heeft: Anderlecht-thuis (zondag 6 november) en Club Brugge-uit (zondag 13 november).

Volledig scherm Antwerp's head coach Mark van Bommel pictured during a soccer match between Sporting Charleroi and Royal Antwerp FC, Sunday 30 October 2022 in Charleroi, on day 15 of the 2022-2023 'Jupiler Pro League' first division of the Belgian championship. BELGA PHOTO DAVID CATRY © BELGA