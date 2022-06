Pijnlijke nederlaag voor Botic van de Zandschulp in Rosmalen, ook Robin Haase strandt

Robin Haase is er niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken in Rosmalen. De 35-jarige Hagenaar verloor in twee sets van de Amerikaan Sam Querrey: 6-3 6-2.

Haase, afgezakt naar de 256e plaats op de wereldranglijst, had een wildcard gekregen van de organisatie in Rosmalen. Met zijn Amerikaanse tegenstander, de nummer 107, maar ooit nummer 11 op de wereldranglijst, had hij een zware loting. Querrey liet Haase in twee sets kansloos, brak hem een keer in de eerste set en twee keer in de tweede set.