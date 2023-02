Pijnlijke nederlaag voor tiental Bayern bij basisdebuut Daley Blind en Ryan Gravenberch

met videoDaley Blind en Ryan Gravenberch beleefden weinig plezier aan hun debuut in de basis bij Bayern München. De twee ex-Ajacieden konden niet voorkomen dat de koploper in de Bundesliga na een snelle rode kaart voor Dayot Upamecano met 3-2 verloor bij angstgegner Borussia Mönchengladbach.

Na de 0-1 zege bij Paris Saint-Germain afgelopen week in de Champions League wijzigde Bayern-trainer Julian Nagesmann zijn ploeg op liefst vijf posities. Het betekende onder meer dat Matthijs de Ligt op de bank begon en Blind en Gravenberch hun basisdebuut mochten maken in de Bundesliga. Voor Gravenberch, die eerder al 12 keer was ingevallen in de competitie, was de vreugde van korte duur. De middenvelder werd net als Serge Gnabry in rust alweer gewisseld, Blind maakte wel de negentig minuten vol.

Bayern kende een dramatische start in het Borussia Park. Dayot Upamecano kon al in de achtste minuut inrukken met rood. De Fransman bracht zijn landgenoot Alassane Pléa ten val in een sprintduel en verhinderde daarmee onrechtmatig een scoringskans, zo oordeelden scheidsrechter Tobias Welz en de VAR.

Volledig scherm Dayot Upamecano kan niet begrijpen dat hij rood krijgt. © AP

Amper vijf minuten later profiteerde de thuisclub reeds van het mannetje meer. Lars Stindle haalde uit na een vrije trap van Jonas Hofmann en passeerde daarmee Yann Sommer, de doelman die eerder dit seizoen nog de held was van Gladbach in de uitwedstrijd tegen Bayern (1-1).

Tegen een ploeg die na de 1-0 op jacht ging naar meer, moest de Zwitserse doelman, door Bayern in de winterstop gehaald als vervanger van de geblesseerde Manuel Neuer - alle zeilen bijzetten om zijn ploeg in de wedstrijd te houden. Dankzij Sommer en Eric Maxim Choupo-Moting, die na ruim een half uur een uitstekende aanval via Alphonso Davies afrondde, haalde de Rekordmeister met 1-1 de rust.

Volledig scherm Daley Blind in duel met man van de wedstrijd Jonas Hofmann. © AP

Maar tien minuten na rust sloeg de geslepen thuisclub opnieuw toe. Op aangeven van Pléa kon Hofmann scoren. Daarna wachtte Borussia geduldig af voordat het de beslissende counter kon plaatsen. Dat lukte uiteindelijk vlak voor tijd toen man van de wedstrijd Hofmanm - weer hij - invaller Marcus Thuram op maat bediende: 3-1. Daar kon ook de ingevallen De Ligt niets aan veranderen. In blessuretijd maakte de 17-jarige Mathys Tel het nog heel even spannend, maar zijn treffer kwam te laat.

Gladbach hield in het spectaculaire duel zijn reputatie van angstgegner van de grootmacht uit München in stand. Sinds het seizoen 2014-2015 is Borussia de enige club in de Bundesliga met een positieve balans tegen Bayern (8 keer winst, 4 keer gelijk, 6 keer verloren). En dan laten we de 5-0 bekerzege van anderhalf jaar geleden nog buiten beschouwing.

Bayern-coach Nagelsmann door het stof

Julian Nagelsmann bood zaterdagavond zijn excuses aan nadat hij in verschillende uitspraken de scheidsrechter had gehekeld. ,,Dit is een grap, hij wil me voor de gek houden”, riep Nagelsmann uit nadat hij naar de scheidsrechterskamer liep om verhaal te halen na de rode kaart voor Dayot Upamecano vanwege het uit balans brengen van een doorgebroken speler. De trainer vloekte ook hardop toen hij in het bijzijn van de media de ruimte weer verliet. ,,Emoties zijn onderdeel van de sport”, zei Nagelsmann later op Twitter. ,,Vanwege de rode kaart moest ik mijn gevoelens na afloop van de wedstrijd aangeven. Ik moet echter mijn excuses aanbieden voor de woorden die ik heb gebruikt richting arbiter Tobias Welz en zijn team. Helaas ben ik daarin veel te ver gegaan.”

Union Berlin

Bayern staat met 43 punten uit 21 wedstrijden nog altijd bovenaan. Maar door de tweede nederlaag van het seizoen kan Union Berlin (42 uit 20) de koppositie dit weekeinde heroveren. De tegenstander van Ajax in de Europa League speelt zondag thuis tegen hekkensluiter Schalke 04.

In de subtop deden RB Leipzig en SC Freiburg goede zaken. Leipzig was met 0-3 te sterk voor het Wolfsburg van Mickey van de Ven. Mark Flekken hield de nul bij Freiburg, dat met 0-2 won in Bochum.

Volledig scherm Ryan Gravenberch. © AFP

