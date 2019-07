Plunderingen in Parijs na Afrika Cup-winst Algerije, fan rijdt in op familie

Aandeelhou­ders weten niets van einde F1-team Haas

11 juli Het Amerikaanse Formule 1-team Haas is zijn hoofdsponsor kwijt. Enkele dagen voor de Grote Prijs van Groot-Brittannië maakte Rich Energy via een korte verklaring op Twitter bekend dat de Britse energiedrankfabrikant het contract heeft beëindigd. Volgens Rich Energy zijn de “slechte resultaten” van Haas daar de voornaamste reden voor. Op de achtergrond zouden echter ook financiële problemen meespelen in de beslissing van het bedrijf om weer uit de Formule 1 te stappen.