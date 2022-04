Podcast | ‘Het is de Champions League van Karim Benzema’

Het was de avond van Benzema in de Champions League. Alweer. Maar ook Arnaut Danjuma speelde een positieve hoofdrol in het miljardenbal. Manchester United lijkt te hebben gekozen . Nu Erik ten Hag nog. Verder: de eindfase in de Conference League en Stefan de Vrij wint van zijn voormalig zaakwaarnemers. Etienne Verhoeff bespreekt deze onderwerpen met Mikos Gouka in de AD Voetbalpodcast.

,,Real Madrid was echt heel erg goed”, blikt Gouka terug op de 1-3 zege van de Spanjaarden tegen Chelsea. ,,Ze maakten geweldige goals en na de rust hebben ze niet veel meer weggegeven. Madrid is wel de te kloppen ploeg geworden in de Champions League. Het elftal is gebaseerd op de ploeg die een paar jaar geleden door Ajax werd afgedroogd. Veel spelers zijn er nog. En Benzema... het is de Champions League van Benzema.”

Stefan de Vrij boekte ook een overwinning. In de rechtszaal. Hij versloeg zijn voormalig zaakwaarnemers en krijgt 4,75 miljoen euro schadevergoeding. Wat gaat dat betekenen in het voetbal? ,,Ik weet niet of deze zaak dezelfde impact heeft als het Bosman-arrest, maar voetballers zullen wel anders gaan kijken naar hun contracten en de begeleiding. Je hebt eerder een goede advocaat nodig dan een zaakwaarnemer.”

PSV en Feyenoord komen vanavond in actie in de Conference League. Bij PSV is de grootste vraag wie er gaat keepen. Trainer Roger Schmidt wilde er geen antwoord op geven een dag voor de wedstrijd, maar Gouka wel. ,,Ik zou Yvon Mvogo opstellen. Joël Drommel zit er niet lekker in. Een foutje kan bepalen of je de halve finale haalt. Al is Mvogo ook geen zekerheidje, maar hij heeft meer ervaring. En als Schmidt nu al niet reageert op wie de eerste doelman is, dan geeft dat ook niet veel vertrouwen aan Drommel.”

Beluister de hele voetbalpodcast nu via AD.nl, de AD App en natuurlijk jouw favoriete podcastplayer.

Volledig scherm Dagelijks is er een nieuwe AD Voetbalpodcast te beluisteren. © DPG Media