Poldervaart bereikt akkoord met De Graafschap en gaat naar Fortuna Sittard

loting Griekspoor op Wimbledon tegen Ahoy-kwel­geest Fucsovics, Brouwer stuit op Zverev

Tallon Griekspoor treft op Wimbledon een oude bekende. De Hongaar Marton Fucsovics is in de eerste ronde in Londen zijn tegenstander. De beste tennisser van Nederland speelde één keer eerder tegen hem. Dat was vorig jaar in Ahoy, waar Griekspoor destijds verloor van Fucsovics.