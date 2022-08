Poldervaart: ‘Qua inzet en duelkracht was de eerste helft zwaar onder de maat’

Ondanks het eerste punt in de Keuken Kampioen Divisie na vier duels kookte Poldervaart vlak na afloop van de remise tegen de Schapenkoppen van woede. Hij wilde eerst de regionale media niet eens te woord staan, maar bedacht zich toch.

,,Qua inzet en duelkracht was het de eerste helft zwaar onder de maat bij ons”, zei Poldervaart. ,,Dat is gek, ja. We hadden de spelers voor de wedstrijd een aardig motivatiefilmpje laten zien en dat sloeg wel aan, meenden we. Maar de eerste helft was de slechtste tot nu toe, dit seizoen. Als je zelf in 2 tegen 1-situaties duels verliest, dat kan niet.”

Niet compact genoeg

Is het niet gek dat een elftal na drie verloren duels voor een bijna volle Vijverberg zijn best niet doet? Poldervaart: ,,Qua poppetjes stond het goed op het veld, de voorbereiding was ook goed. Iedereen wist wat hij moest doen. Maar we speelden in de eerste helft niet compact genoeg, de achterhoede liep steeds achteruit en sloot niet aan richting de middenlijn.”

Daardoor kan het natuurlijk ook lijken dat spelers hun best niet doen, maar als de ruimtes op het veld te groot worden komt een voetballer vaak te laat. ,,We gaan dat morgen (zaterdag) analyseren aan de hand van beelden", aldus Poldervaart. ,,Ik moet nu rustig blijven, kijken naar wat beter kan. Gelukkig hebben we de tweede helft wel geknokt. Maar een start met een punt uit vier wedstrijden, daar ben ik verdrietig om en teleurgesteld over. Ik had er stiekem op gerekend dat we nu zeven punten zouden hebben.”