Politie onderzoekt agressie Cristiano Ronaldo tegen Everton-supporter

De politie van Liverpool zegt camerabeelden te bekijken en in gesprek te gaan met ooggetuigen om te kijken of sprake is van een strafbaar feit. Ronaldo leek nogal gefrustreerd na de 1-0-nederlaag van zijn ploeg bij de degradatiekandidaat.

De aanvaller liep enigszins mank richting de catacomben, omdat hij nogal last had van schrammen op zijn linkerscheenbeen. Vlak voor de ingang stond een fan met zijn telefoon de sterspeler te filmen. Met een klap sloeg Ronaldo het toestel uit de handen van de jongen. De politie zegt over ‘de vermeende geweldpleging’ met beide clubs contact te hebben gehad.

Ronaldo heeft via Instagram zijn excuses aangeboden. ,,Het is nooit gemakkelijk om je emoties in bedwang te houden na lastige momenten zoals we nu tegenkomen”, aldus de Portugees. ,,Desalniettemin moeten we altijd respect houden, rustig blijven en het goede voorbeeld zijn voor alle jongeren die van dit mooie spelletje houden. Ik wil deze supporter uitnodigen om een wedstrijd op Old Trafford te volgen als een teken van mijn sportiviteit.”