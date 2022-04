Poll | Qatar, Iran en Saoedi-Arabië: Aziatische landen de gedroomde tegenstanders voor Oranje

Een pot met Qatar, Iran én Saoedi-Arabië is - omdat deze landen allemaal van hetzelfde continent komen - niet mogelijk voor Oranje, maar het zijn volgens onze lezers wel de ideale tegenstanders voor Oranje op het WK 2022 in Qatar. Welke tegenstanders Oranje daadwerkelijk treft, wordt vanaf 18.00 duidelijk. Dan vindt de loting plaats, uiteraard te volgen op deze site.

Omdat Nederland in Pot 2 zit, kan er niet geloot worden tegen Mexico, Denemarken, Duitsland, Uruguay, Zwitserland, Verenigde Staten en Kroatië. Die landen zitten namelijk ook in Pot 2. De vraag is dus: welke tegenstanders rollen als tegenstanders van Oranje uit de kokers van Pot 1, 3 en 4?

Pot 1

Uit Pot 1 is Qatar overduidelijk de favoriete opponent. Liefst zestig procent van de lezers zou graag zien dat Nederland het gastland treft. Van de toplanden in Pot 1 zijn er na Qatar ongeveer evenveel stemmen voor Argentinië, België, Brazilië en Engeland. Een land dat absoluut niet getroffen moet worden? Dat is Frankrijk met één procent van de stemmen.

Spanje Welk land moet Oranje loten uit Pot 1? Argentinië (8%)

België (9%)

Brazilië (8%)

Engeland (9%)

Frankrijk (2%)

Portugal (3%)

Qatar (59%)

Spanje (2%)

Pot 3

Iran uit Pot 3. Daar zouden onze lezers zeer content mee zijn. Het land van Feyenoord-aanvaller Alireza Jahanbakhsh krijgt bijna een derde van de stemmen. Na Iran zijn ook Tunesië en Marokko welkom als tegenstanders van de ploeg van Louis van Gaal. Servië en Polen, de twee Europese landen in Pot 3, kregen de minste stemmen in de poll en belanden dus liever in een andere poule.

Zuid-Korea Welk land moet Oranje loten uit Pot 3? Iran (30%)

Japan (7%)

Marokko (17%)

Polen (5%)

Senegal (6%)

Servië (3%)

Tunesië (21%)

Zuid-Korea (11%)

Pot 4

Na Qatar en Iran krijgt in Pot 4 óók een Aziatisch land de meeste stemmen: Saoedi-Arabië. Een pot met Qatar, Iran en Saoedi-Arabië is uiteraard niet mogelijk aangezien, uitgezonderd van Europa, de landen van elk continent in een aparte poule moeten worden geplaatst. Van Europa mogen er maximaal twee landen per poule zijn.



Na Saoedi-Arabië zouden onze lezers eventueel ook Canada en de winnaar van de play-off tussen Costa Rica en Nieuw-Zeeland welkom heten in de poule van Oranje. De minst favoriete tegenstanders uit Pot 4? Dat zijn de Afrikaanse landen: Ghana en Kameroen.

Wales/Oekraïne/Schotland Welk land moet Oranje loten uit Pot 4? Canada (23%)

Costa Rica/Nieuw-Zeeland (16%)

Ecuador (7%)

Ghana (5%)

Kameroen (6%)

Peru/Australië/Verenigde Arabische Emiraten (7%)

Saoedi-Arabië (29%)

Wales/Oekraïne/Schotland (7%)