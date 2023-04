Poll | Wie wordt kampioen in de Premier League, Arsenal of achtervolger Manchester City?

Resterende programma'sArsenal en Manchester City zijn verwikkeld geraakt in een zinderend gevecht om de landstitel in Engeland. Arsenal leek hard op weg naar de eerste landstitel sinds 2003/2004, maar na drie gelijke spelen op rij is de voorsprong op achtervolger Manchester City nog maar vijf punten.

De ploeg van Pep Guardiola heeft bovendien twee wedstrijden minder gespeeld. Het mooie van de titelrace is dat beide clubs de titel op dit moment in eigen handen hebben. Komende woensdag (21.00 uur) staan City en Arsenal namelijk tegenover elkaar in het Etihad Stadium. Arsenal wordt zeker kampioen als het woensdag niet verliest en de resterende vijf duels wint. City wordt kampioen als het de resterende acht duels wint. Dat klinkt als een zware klus, maar City liet in de laatste negen duels nog maar twee punten liggen.



Beide clubs moeten het in de beslissende weken van het seizoen nog opnemen tegen zowel Brighton & Hove Albion als Chelsea, de huidige nummer elf in de Premier League. City heeft wel een aanzienlijk drukker programma. Niet alleen moet de ploeg van Guardiola nog twee competitieduels meer afwerken en zal het aantal wedstrijden pas op 24 mei gelijk zijn getrokken, maar City speelt ook nog in de FA Cup en Champions League.

Poll Wie wordt dit seizoen kampioen in de Premier League? Arsenal (75 punten na 32 duels)

Manchester City (70 punten na 30 duels) Wie wordt dit seizoen kampioen in de Premier League? Arsenal (75 punten na 32 duels) (16%)

Manchester City (70 punten na 30 duels) (84%)

Vandaag (17.45 uur) wacht op Wembley de halve finale tegen Sheffield United, terwijl City zich op 9 en 17 mei wil revancheren tegen Real Madrid voor de verloren halve finale van vorig jaar. In de finale in Istanbul wacht dan mogelijk AC Milan of Internazionale, maar die wordt pas op zaterdag 10 juni gespeeld, twee weken na de laatste speelronde in Engeland.

Manchester City jaagt op de vijfde landstitel in zes seizoenen. Liverpool doorbrak de hegemonie in het seizoen 2019/2020. In de afgelopen vier seizoenen pakte Liverpool net zoveel punten als Manchester City (357 punten, gemiddeld 2,34 per duel), maar het resulteerde voor de ploeg van Pep Guardiola in drie landstitels. Liverpool haakte dit seizoen al bijzonder vroeg af in de titelrace en strijdt als nummer acht nog slechts om een Europa League-ticket.

City staat in totaal nu op acht landstitels. Arsenal staat derde op de all-time ranking in Engeland met dertien landstitels, achter Liverpool (19) en Manchester United (20). De recordkampioen werd in het seizoen 2012/2013, het laatste van Sir Alex Ferguson, voor het laatst kampioen van Engeland. City komt met een negende titel op gelijke hoogte met nummer vier Everton, dat in 1987 voor het laatst kampioen werd en nu moet vrezen voor degradatie.

Bekijk hieronder de resterende programma's van Arsenal en Manchester City:

Resterend programma Arsenal

Woensdag 26 april: Manchester City (uit)

Dinsdag 2 mei: Chelsea (thuis)

Zondag 7 mei: Newcastle United (uit)

Zondag 14 mei: Brighton (thuis)

Zaterdag 20 mei: Nottingham Forest (uit)

Zondag 28 mei: Wolverhampton Wanderers (thuis)

Resterend programma Manchester City

Woensdag 26 april: Arsenal (thuis)

Zondag 30 april: Fulham (uit)

Woensdag 3 mei: West Ham United (thuis)

Zondag 7 mei: Leeds United (thuis)

Zondag 14 mei: Everton (uit)

Zondag 21 mei: Chelsea (thuis)

Woensdag 24 mei: Brighton (uit)

Zondag 28 mei: Brentford (uit)

